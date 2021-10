La Fiorentina e la speranza di scatenare un’asta

Commisso sta rivivendo il sofferto percorso che ha accompagnato il caso Chiesa. Come sottolinea La Gazzetta dello Sport, pronto a rifiutare una ricca offerta del Liverpool perché aveva già dato la sua parola alla Juventus. Risultato, a settembre la società viola fu costretta ad accettare quello che aveva messo sul piatto la società bianconera.

Che ci sia la Juve anche dietro Vlahovic? Vedremo. È chiaro che la Fiorentina proverà a montare un’asta per il suo pupillo sperando di proteggere in qualche modo il valore dell’attaccante. Atteso con curiosità lunedì contro il Venezia. Ora più che mai, per arginare l’onda della contestazione, ha bisogno di gol.