La Fiorentina è partita in direzione Cremona: due giocatori assenti nel gruppo viola

La Fiorentina è arrivata da pochi minuti alla stazione di Campo di Marte per partire in treno alla volta di Cremona, dove domani sera andrà in scena la semifinale di Coppa Italia contro la Cremonese. Con il gruppo viola di Vincenzo Italiano non ci sono Nikola Milenkovic e Riccardo Saponara, entrambi alle prese con l’influenza.

Aggiornamento: Milenkovic, convocato per la partita, raggiungerà il gruppo squadra a Cremona, mentre Saponara è stato escluso dai convocati e rimarrà a Firenze