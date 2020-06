La Fiorentina è pronta a offrire una cifra importante per De Paul: ma il giocatore è convinto?

Anche i media friulani ne sono convinti: la Fiorentina è l’unica squadra veramente pronta ad acquistare Rodrigo De Paul. Secondo tuttoudinese.it, infatti, i viola sono disposti a piazzare un’offerta importante per aggiudicarsi l’argentino, dopo esserselo visto scappare nello scorso mercato. Fiorentina e Udinese potrebbero venirsi incontro per una cifra vicina ai 40 milioni, che comunque rappresenterebbe un investimento importante per il club di Commisso. L’unica incognita ad oggi resta la volontà del giocatore, che sicuramente desidera provare nuove esperienze ma ha più volte dichiarato di voler giocare la Champions. Competizione che la Fiorentina non può offrirgli nell’immediato, ma alla quale sicuramente ambisce. Vedremo se a De Paul basterà per convincersi a vestire la maglia viola.

