La Fiorentina è pronta a tutto per Berardi: Due opzioni per la trattativa. Bloccata l’alternativa

È Domenico Berardi il grande obiettivo di mercato della Fiorentina. Negli ultimi giorni la società di Rocco Commisso farà di tutto per portarsi a casa il capitano del Sassuolo, che ha già dato il suo assenso al trasferimento in riva all’Arno. Secondo quanto riportato su La Gazzetta dello Sport, i soldi risparmiati con l’arrivo di Odriozola potrebbero essere reinvestiti per un colpo che metterebbe la squadra di Vincenzo Italiano nella scia delle sette grandi del campionati.

A Berardi piace Commisso, adora Firenze che ha più volte visitato ospito dell’amico Benassi ed è pronto a sposare il progetto tecnico della Fiorentina. A tal punto che sarebbe stato già trovato un accordo di massima sul contratto. Il problema è la richiesta importante del Sassuolo per il suo capitano, con la dirigenza gigliata che sta valutando due alternative. Ottenere un pagamento dilazionato oppure inserire nell’operazione il cartellino di Sottil. In caso di mancato accordo con il club emiliano, la Fiorentina ha già bloccato Riccardo Orsolini del Bologna.