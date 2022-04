La Fiorentina e quell’approccio alla partita smarrito. La squadra di Italiano non parte più mille all’ora. I numeri

Una delle peculiarità della Fiorentina targata Vincenzo Italiano è stata senza dubbio la bravura nell’approcciare le gare nel migliore dei modi, in modo aggressivo, prendendo subito in mano il pallino del match. La squadra viola da inizio stagione infatti ha subito appena tre gol nei primi 15′, così come il Napoli di Spalletti. Nessun altra formazione ha fatto meglio in Serie A.

Il dato preso in esame però va analizzato in modo più preciso. La Fiorentina infatti, esattamente una settimana fa, vantava una sola rete subita nel primo quarto d’ora, quella messa a segno da Gabbiadini nel match del Franchi vinto poi in rimonta dai viola per 3 a 1. Gli altri due gol subiti nei primi minuti sono arrivati nelle ultime due partite. Quello di Duric a Salerno domenica scorsa al 9′ e infine quello di Pablo Marì a 12′ mercoledì contro l’Udinese.

Due reti che hanno messo k.o. la Fiorentina, squadra non abituata ad andare sotto nel risultato e che difficilmente quest’anno è riuscita a ribaltare il match da situazione di svantaggio. Ciò che è cambiato infatti è l’approccio con cui gli uomini di Italiano entrano in campo. Una Fiorentina scarica dal punto di vista fisico ma soprattutto mentale, che concede agli avversari ciò che fin qui in campionato non aveva concesso quasi a nessuno. Urge un ritorno alle buone e sane vecchie abitudini.