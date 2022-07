La Fiorentina e Ramadani hanno altri appuntamenti in agenda: sul piatto anche il sostituto di Castrovilli

Non si placa il botta e risposta tra la Fiorentina e Fali Ramadani ma non potrebbe essere altrimenti vista la quantità di tesserati gestiti dall’agente albanese in casa viola. A brevissimo infatti, come riporta La Nazione, è previsto un nuovo incontro in agenda: sul piatto ovviamente il futuro di Milenkovic, il fronte più caldo ma anche un giocatore come Nedim Bajrami che a Empoli ha giocato la sua prima stagione in A. Il classe ’99 per la Fiorentina potrebbe rappresentare un buon sostituto per l’infortunato Castrovilli e gli azzurri per il momento sono fermi alla richiesta da circa 10 milioni, con il solito Zurkowski galleggia tra i due club, con la prospettiva di poter rientrare anche nell’affare. La sensazione comunque è che molto dipenda proprio da Ramadani, tessitore di molte manovre del mercato viola.