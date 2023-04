“La Fiorentina è superiore al Torino ma non ha una rosa completa per competere con le ‘grandi’. Viola possono essere protagonisti in Europa”

Ex centrocampista della Fiorentina nel 2003-2004, Riccardo Maspero a Radio Sportiva ha parlato del momento della squadra viola.

Ecco le sue parole: “Fiorentina protagonista in Europa per la prossima stagione? In Coppa Italia certamente la Fiorentina ha una grande possibilità di arrivare in finale. Oltretutto credo che dopo la sconfitta pesante di ieri, credo la Cremonese abbia abbassato di molto la possibilità di giocarsi la salvezza fino alla fine. Il gap tecnico tra le due squadre è importante, la squadra viola deve gestire la gara di ritorno e aspettare l’avversario in finale. In campionato i viola hanno qualcosa in più del Torino ma non una rosa completa per competere con le grandi. Anche in Conference League però credo possono arrivare soddisfazioni per i colori viola”.