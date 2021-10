La Fiorentina è tanto altro oltre a Vlahovic. L’errore da non commettere da Italiano e non solo

La sosta delle Nazionali e giunta al termine e la Fiorentina è pronta a riabbracciare i giocatori viola impegnati nei vari impegni internazionali. In attesa del rientro dei sudamericani, che avverrà tra stanotte o al massimo domattina, Italiano ha già riaccolto i tre serbi ieri pomeriggio, Vlahovic compreso.

L’attaccante classe 2000 è da giorni ormai al centro delle polemiche legate al suo mancato rinnovo con la società di Commisso, ma sarebbe assolutamente non produttivo per la Fiorentina continuare ad alimentare una situazione ormai ben delineata. Il futuro di Vlahovic sarà altrove, questo è certo, o quasi, ma mancano ancora ben 31 gare al termine di una stagione ben avviata dai gigliati.

Il serbo è sicuramente centrale nello scacchiere tattico di Italiano, vista anche la mancanza di alternative valide nel suo ruolo, ma oltre a Vlahovic la Fiorentina può contare su una squadra rigenerata, composta da elementi che fin qui hanno dimostrato di non essere i giocatori mediocri della scorsa annata.

Toccherà ad Italiano adesso gestire la patata bollente, catalizzando la pressione non solo sul suo riferimento d’attacco, ma tornando a pensare la Fiorentina come una vera e propria squadra. I tifosi inoltre devono capire che finché Vlahovic indosserà la maglia viola col giglio sul petto andrà sostenuto per il bene della squadra. Nessuna dichiarazione d’amore, solo un semplice rapporto in cui in gioco ci sono gli interessi della Fiorentina e delle sue vittorie, che ad oggi, purtroppo passano anche dai piedi del numero 9 viola.