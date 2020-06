La Fiorentina è tornata di moda e “nessuno ci chiede di essere ceduto”

La Fiorentina è tornata ad essere una destinazione gradita alla gran parte dei giocatori contattati, da quando la proprietà è cambiata ed ha dato dimostrazione di avere obiettivi importanti da perseguire in futuro. Una sensazione confermata dal direttore sportivo, Daniele Pradè, in una recente intervista radiofonica. Tutto ok dunque da questo punto di vista.

Ma c’è anche un altro aspetto importante, portato alla luce da Pradè: “Nessuno ci ha chiesto di essere ceduto”. Nessuno, neanche Federico Chiesa, che però, prima o poi, dovrà uscire allo scoperto per parlare del suo futuro che ancora non è delineato.