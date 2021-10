La Fiorentina e tre rinnovi “già in porto”: Il club vuole evitare il ripetersi di ciò che sta accadendo con Vlahovic

La Fiorentina e i contratti in scadenza. Come sottolinea l club viola ci sta già lavorando da alcune settimane e la vicenda che riguarda Dusan Vlahovic ha semmai consigliato un’accelerazione.

Sta lavorando ai contratti in scadenza 2022, soprattutto ovviamente, e a quelli 2023 che non sono ancora una priorità, ma comunque sia il club viola li ha inseriti in agenda fissando una serie di appuntamenti per le prossime settimane: l’obiettivo è arrivare a risultati certi per evitare il ripetersi in altre forme di ciò che sta accadendo con Vlahovic.

Come primo risultato, il comparto operativo ha deciso di esercitare l’opzione per il prolungamento del contratto a Giacomo “Jack” Bonaventura: il 2+1 con traguardo giugno 2022 diventa triennale. Uguale riflessione a stretto giro di posta sarà su Callejon, che a sua volta ha l’opzione per aggiungere altri dodici mesi ai ventiquattro sottoscritti a ottobre 2020, e per Saponara che è l’altro del gruppo entrato in scadenza,