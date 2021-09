La Fiorentina e un calo nel secondo tempo dovuto a un motivo ben preciso (e la colpa non è di Italiano)

Per fortuna alla fine la Fiorentina ha vinto la partita con l’Udinese. Altrimenti sarebbero arrivate decine di accuse un po’ per tutti, a partire da Italiano, a causa del calo avuto dalla squadra nel secondo tempo. Ed è un dato di fatto, in effetti, che i viola abbiano sofferto più del dovuto soprattutto nell’ultima mezz’ora. Ma forse prima di puntare il dito sarebbe utile capire i motivi di tali difficoltà.

Sopra di un gol su un campo dove è sempre difficile segnare, la Fiorentina è rientrata nella ripresa con un atteggiamento più difensivista. Complice sicuramente anche una generale stanchezza fisica, perché non bisogna dimenticarsi del turno infrasettimanale e dell’assenza di giocatori come Pulgar, Castrovilli e Nico Gonzalez. L’idea di difendersi e ripartire, pur magari contraria alla filosofia di Italiano, ci poteva tranquillamente stare e forse l’unica cosa davvero imputabile (o quantomeno “domandabile”) al mister è il mancato utilizzo di Sottil.

E infatti le situazioni in cui la Fiorentina, magari dopo aver rischiato qualcosa, è ripartita con diverso spazio a disposizione ci sono state eccome. Ma proprio qui è crollato miseramente il piano di Italiano: ogni volta che un difensore o un centrocampista usciva palla al piede, davanti a lui trovava un Vlahovic costantemente placcato da Samir e Saponara e Callejon praticamente fermi.

Quantomeno l’ex Spezia, ricevuto il pallone, ha provato a puntare l’area ma ieri gli è mancato il guizzo vincente che aveva avuto a Genova. Callejon invece con la palla tra i piedi tendeva costantemente a fermarsi, rallentando il gioco, o peggio a girarsi verso la porta di Dragowski rischiando peraltro di perdere il possesso sul pressing dell’Udinese. Di conseguenza, con un apporto praticamente nullo del reparto offensivo, la Fiorentina è andata in apnea e l’impressione è stata quella di una squadra spaesata e per alcuni già catalogabile come fuoco di paglia.

La verità è che la Fiorentina, molto semplicemente, ha dei problemi di rosa che Italiano prova a nascondere con un’identità di gioco ben precisa e con tanto agonismo. Missione finora certamente riuscita, ma è normale incontrare delle difficoltà non appena mancano alcuni titolari. E allora a maggior ragione serve fiducia, coraggio e soprattutto tanta pazienza in attesa del mercato di gennaio. Nella speranza che possa servire a colmare certe lacune e che la Fiorentina ci arrivi con una bella classifica.