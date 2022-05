La Fiorentina e un problema ‘attacco’ da risolvere: due i nomi nel mirino

Uno dei problemi che la Fiorentina dovrà risolvere nelle prossime settimane è la scarsa precisione realizzativa del proprio attacco. Ceduto Vlahovic, la società viola lo ha sostituito con il prestito di Piatek e l’acquisto a titolo definitivo di Cabral: il primo ha segnato sei gol, il secondo appena due.

Secondo il Corriere dello Sport-Stadio, è difficile che la società viola decida di riscattare il polacco spendendo quindici milioni di euro. Il brasiliano invece non ha convinto molto, ma una seconda chance gli verrà sicuramente data.

Per questo, la Fiorentina sta valutando anche altri nomi per rinforzare il reparto offensivo. Piacciono Belotti, in scadenza di contratto con il Torino, e Agustin Alvarez, già trattato nei mesi scorsi dalla dirigenza gigliata.