La Fiorentina e un record da secondo posto europeo!

Per quanto riguarda i calciatori subentrati dalla panchina e la loro efficacia, la Fiorentina si sta rivelando una delle migliori in Europa. Anzi, la seconda in assoluto visto che prendendo in considerazione Serie A, Premier League, Liga, Ligue 1, Bundesliga, Champions, Europa League, Conference e le varie coppe nazionali, soltanto il Napoli ha fatto meglio dei viola. La banda di Spalletti, tra campionato e coppe, ha trovato la bellezza di 17 reti grazi ai subentrati. Merito (soprattutto) di Simeone, capace di segnare 3 reti in serie A e altre 2 in Champions.

Come riporta il Corriere Fiorentino, la Fiorentina invece si ferma a quota 14 gol segnati da chi è entrato a gara in corso tra campionato, Conference e Coppa Italia. L’ultimo giovedì, contro il Sivasspor. Una rete pesantissima, quella di Antonin Barak, che ha permesso ai viola di vincere un match che dopo le tante occasioni sprecate nel primo tempo si stava facendo terribilmente complicata.