La Fiorentina e una paradossale lotta per l’ottavo posto che però può valere l’Europa anche via campionato

Ci sono Bologna e Monza a 44 e poi Fiorentina, Udinese e Torino a 42: è una sorta di lotta a cinque per centrare l’ottavo posto, quello che in caso di esclusione dalla Uefa per la Juventus, può valere le coppe europee nella prossima stagione. Per la squadra viola è paradossalmente la via meno diretta al momento, considerate le due coppe in cui è in ballo, ma anche quella con gli avversari di livello minore. In ogni caso è una ‘terza via’, che può essere alimentata almeno oggi pomeriggio contro la Sampdoria, in una sfida più che alla portata. Sconfitta per i granata e i friulani mentre il Bologna sarà impegnato stasera proprio contro la Juve: solo il Monza in quella zona ha vinto il suo match.