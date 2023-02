“La Fiorentina è una squadra discontinua e lo sappiamo da inizio stagione. Ieri Terracciano ha sbagliato sul secondo gol”

Il giornalista Angelo Giorgetti ha commentato così a Radio Bruno Toscana la sconfitta della Fiorentina contro il Bologna: “Questa squadra manca di continuità, è da inizio stagione che lo abbiamo capito. Credo sia un problema di risorse, Italiano non sa dove trovare energie e soluzioni nei momenti di difficoltà. Ieri il centrocampo ha faticato enormemente, non c’è stata concentrazione e a questi livelli è grave. La Fiorentina è mancata in tutti i dettagli”.

E poi ha aggiunto: “Terracciano poteva fare sicuramente meglio sul gol di Posch. Le sue parate le ha fatte, ma quell’episodio ha cambiato la partita. Il migliore è stato Saponara, almeno fin quando le gambe hanno retto. Anche Nico Gonzalez ha fatto il suo, ma da lui ci si aspetta sempre di più così come da Jovic“.