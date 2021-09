La Fiorentina è una squadra giovane? Scopriamolo insieme attraverso queste due speciali classifiche

La Fiorentina è una squadra giovane? La risposta da dare a primo impatto è positiva, visto che il centravanti viola, Dusan Vlahovic, un classe 2000 e inoltre non è più assistito da Ribery, Borja Valero e Caceres.

L’osservatorio calcistico del CIES però ha analizzato l’età media dei club di Serie A in questo avvio di stagione, ma non solo. Lo studio infatti si concentra anche sulla percentuale di minuti concessi ai giocatori under 21. La squadra di Italiano si posiziona al settimo posto come età media della sua rosa (26,77 anni), con lo Spezia a recitare il ruolo di pianticella verde, visto che l’età media della squadra di Thiago Motta è di 24,8 anni. La Lazio invece è di fatto la squadra più esperta del campionato, visto che il dato recita 30,3 anni.

Per quanto riguarda gli under 21 impiegati in questo avvio di stagione, i minuti concessi ai giovanissimi viola è pari a 0, visto che Vlahovic ha già superato il ventunesimo anno d’età, e il giovane Bianco ha intravisto il campo solo per pochi minuti, per di più in Coppa Italia. Di seguito le due speciali classifiche.

ETÀ MEDIA IN SERIE A, LA CLASSIFICA:

SPEZIA: 24,8 anni EMPOLI: 24,86 anni MILAN: 25,13 anni TORINO: 25,69 anni ROMA: 26,31 anni VERONA: 26,69 anni FIORENTINA: 26,77 anni VENEZIA: 26,83 anni SASSUOLO: 27,16 anni BOLOGNA: 27,23 anni CAGLIARI: 27,32 anni NAPOLI: 27,56 anni SALERNITANA: 27,62 anni UDINESE: 27,7 anni GENOA: 28,01 anni ATALANTA: 28,02 anni JUVENTUS: 28,32 anni INTER: 29,05 anni SAMPDORIA: 29,47 anni LAZIO: 30,3 anni

PERCENTUALE MINUTI AGLI U21, LA CLASSIFICA IN SERIE A: