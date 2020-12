La Fiorentina e un’astinenza che preoccupa Prandelli

Minuto 51′ di Fiorentina-Udinese: Gaetano Castrovilli segna il gol del 3-1 contro l’Udinese, il secondo della sua partita. Era il 25 ottobre, più di un mese fa: da quella rete del talento pugliese, la Viola non è più riuscita ad andare in gol. Dopodiché sono arrivate le quattro uscite contro Roma, Parma, Benevento e Milan, nelle quali la Fiorentina è andata a secco. Senza considerare i minuti di recupero, la squadra di Iachini prima e Prandelli poi non va in gol da 400‘. Un lasso di tempo davvero enorme.

E la cosa ancora più preoccupante è che in queste partite le occasioni a favore della Fiorentina si possono contare sulle dita di una mano. Il compito del tecnico di Orzinuovi si prospetta quindi più difficile del previsto: risollevare il morale dei suoi giocatori, chiudere la porta di Dragowski e far tornare a segnare gli attaccanti.