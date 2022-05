La Fiorentina e un’ossatura tutta da svelare: dal portiere alla punta, ma la priorità della società è chiara

L’ossatura di una squadra parte dal portiere, poi il difensore centrale più importante, il regista e la punta. Guardando alla Fiorentina di oggi, domenica 29 maggio, su tutti i ruoli c’è un punto interrogativo. Ancora c’è tempo in vista della prossima stagione, ma la colonna vertebrale della squadra sarà ben presto decisa. A partire dal portiere, massima priorità della società viola. Dragowski se ne andrà e Terracciano tornerà con tutta probabilità al ruolo di secondo. I nomi sono ancora diversi il lizza, Vicario e Gollini su tutti.

Per quanto riguarda il difensore centrale bisognerà capire quali sono le intenzioni di Milenkovic, in bilico tra un rinnovo di un ulteriore anno e un addio per non andare via a parametro zero. Il rebus sul regista è noto, una risposta la avremo probabilmente a breve, con Torreira ancora a metà strada tra Londra e Firenze. Per l’attacco la Fiorentina rimane alla finestra per Andrea Belotti, ancora a colloquio con il Torino per il futuro. Lo scrive il Corriere Fiorentino.