La Fiorentina espugna Genoa grazie a un grande Bonaventura e vola in classifica

Genoa-Fiorentina 1-2 (60′ Saponara, 89′ Bonaventura, 98′ rig. Criscito)

Fiorentina (4-3-3): Dragowski, Odriozola, Igor, Quarta, Biraghi, Bonaventura, Pulgar (78′ Amrabat), Castrovilli (26′ Duncan), Callejon , Vlahovic, Gonzalez (46′ Gonzalez).

98′: Gol del Genoa. Si incarica della battuta del rigore Criscito che spiazza Dragowski. Finisce la partita con questo episodio. Vince la Fiorentina, 2-1 che vola in testa, momentaneamente, alla classifica.

96′: Calcetto di Igor su Badelj in area della Fiorentina. Marinelli concede il rigore ai rossoblu.

95′: Ancora Bonaventura, per distacco il migliore in campo, allarga per Callejon. Lo spagnolo spara forte in diagonale verso la porta di Sirigu. Un avversario però gli devia il pallone in angolo.

94′: Azione personale di Biraschi che arriva sul fondo e sparacchia laddove nessun compagno può minimamente arrivarci.

92′: Grande atmosfera nel settore dove sono assiepati i tifosi della Fiorentina. Cori per la squadra e olè fatti ad ogni passaggio dei giocatori viola.

90′: Sei i minuti di recupero concessi da Marinelli.

89′: GOOOOLLLLL!!! Biraghi mette una palla bassa, respinta coi piedi da Sirigu. Il pallone si impenna, va dalle parti di Saponara che, con un tocco al volo serve in area Bonaventura. Stop e tiro immediato di Jack e palla in fondo al sacco. Partita chiusa, 2-0!

86′: Ammonizione confermata per il russo.

85′: Kokorin sbaglia il controllo nella metà campo del Genoa. Prova a recuperare il pallone entrando però a gamba tesa su Behrami. L’arbitro lo ammonisce ma c’è un check del Var in corso.

83′: Benassi schierato nell’inedito ruolo di terzino destro, Saponara arretra sulla linea dei centrocampisti. Italiano ridisegna così la squadra.

80′: Doppia sostituzione per la Fiorentina con Kokorin, all’esordio stagionale, per Vlahovic, e Benassi che prende il posto di Odriozola.

79′: Palla morbida di Rovella per Hernani. Intervento decisivo di testa di Saponara ad anticipare l’avversario, mettendo in angolo.

78′: Italiano opta per un cambio. Amrabat sostituisce Pulgar che, come detto, era alle prese coi crampi.

77′: Ci sono crampi per Pulgar e probabilmente anche per Odriozola. Il cileno deve lasciare il campo.

74′: Ottima circolazione di palla per la Fiorentina che arriva facile nella trequarti del Genoa. Callejon però è un po’ troppo prudente, non azzardando mai l’uno contro uno.

71′: Bonaventura, filtrante in area per Vlahovic, da questi a Duncan che scarica per l’accorrente Saponara. Il suo tiro viene respinto all’altezza del dischetto del rigore.

69′: Fucilata dal limite dell’area di Duncan. Sirigu ci arriva a mano aperta mettendo in angolo. Un mezzo miracolo del portiere genoano.

68′: Momenti di nervosismo in campo con Criscito che va a muso duro su Marinelli. Il tutto mentre il Var certifica quello che è accaduto con la spinta di Pandev su Pulgar.

65′: Il Genoa protesta per una doppia caduta in area. Ma sembra proprio che Pandev spinga Pulgar che finisce a sua volta addosso ad un avversario. Pandev viene ammonito, mentre il Var analizza l’azione.

63′: Altro doppio cambio per il Genoa, con Berhami e Callon mandati dentro da Ballardini per Fares e Toure.

60′: GOOOOLLLLL!!!!!! Saponara entra in area di rigore sul vertice sinistro, e fa partire una fucilata con il destro che si insacca a fil di palo sull’angolo opposto. 1-0 per la Fiorentina, vantaggio meritato!

58′: Nuovo cambio genoano con Cambiaso che fa posto a Biraschi. Nel frattempo Italiano si è preso un richiamo da parte del direttore di gara.

55′: La punizione calciata da Hernani si schianta direttamente sulla barriera della Fiorentina.

54′: Appena entrato in partita, Pandev viene subito steso da Martinez Quarta che viene ammonito dall’arbitro. Punizione da poco più di venti metri dalla porta per il Genoa.

53′: Doppia sostituzione nelle fila del Genoa con Hernani e Pandev che entrano per Melegoni e Destro. Ballardini ridisegna l’attacco rossoblu.

51′: Bella azione della Fiorentina, con Callejon da destra che prova ad imbeccare l’accorrente Biraghi dall’altra parte. Il suo sinistro però non è preciso e non centra la porta.

48′: Pericoloso pallone scodellato in area da Biraghi. Bonaventura arriva con leggero ritardo sul pallone. Mischia poi risolta dalla difesa del Genoa.

46′: Subito un cambio per la Fiorentina, con Saponara che prende il posto di Gonzalez che era stato sicuramente uno dei migliori per i viola. Problemi fisici per lui? Italiano prova a preservarlo per l’Inter perché l’argentino non è al meglio?

45’+5′: Finisce il primo tempo sullo 0-0. Viola costantemente nella metà campo del Genoa, ma manca la zampata decisiva agli uomini di Italiano.

45’+4′: Sulla punizione battuta dal Genoa c’è un colpo di testa a centro area di rigore di Destro che però mette alto sopra la traversa.

45’+3′: Ammonizione per Biraghi al quale viene fischiato un fallo di ostruzione nei confronti di Cambiaso. Francamente eccessivo il giallo comminato al capitano viola.

45’+1′: Saranno cinque i minuti di recupero in questa prima frazione di gioco.

45′: Vlahovic allarga verso Gonzalez che dal fondo mette in area un pallone pericoloso per l’accorrente Callejon. Troppo forte la palla dell’argentino per il compagno che altrimenti avrebbe potuto mettere dentro da pochi passi.

43′: Gonzalez si invola sulla sinistra e mette un cross in area verso Vlahovic. La traiettoria viene però intercettata da Maksimovic che impedisce al serbo di essere pericoloso.

40′: Dal limite dell’area calcia Bonaventura. La palla si impenna dopo una deviazione e Sirigu è costretto a sfoderare una bella parata per mettere il pallone in corner.

39′: Fischiato un fuorigioco di rientro a Vlahovic. L’attaccante serbo, attesissimo, è stato fin qui in ombra. Ovviamente speriamo che possa cambiar passo durante la gara.

36: Ammonito Odriziola per la Fiorentina. Lo spagnolo va dritto su Fares a metà campo rimediando il cartellino giallo. Il primo per un giocatore viola contro i tre del Genoa.

35′: Gonzalez riceve tra le linee in zona centrale, avanza fino al limite e prova a calciare in porta due volte, ma le sue conclusioni vengono respinte.

32′: Break di Bonaventura, arriva al limite e allarga per Gonzalez che purtroppo viene fermato da Criscito al momento del tiro che sarebbe stato quasi a botta sicura. Angolo per la Fiorentina.

31′: Scivolata di Destro che va a travolgere Callejon entrando con il piede alto. Ci stava l’ammonizione in questa circostanza, ma l’attaccante del Genoa è stato graziato dal direttore di gara.

29′: Rischia il giallo Odriozola che bracca a metà campo Destro, commettendo fallo. Per lui arriva solo una reprimenda da parte dell’arbitro.

26′: Sostituzione per la Fiorentina, con il dolorante Castrovilli che lascia il campo per fare spazio a Duncan. Nel corso del prosieguo della gara o nel post sarà necessario fare un punto sulle effettive condizioni del giocatore viola e della Nazionale.

25′: Occasione importante per il Genoa, palla persa da Pulgar sulla trequarti, Destro calcia a tu per tu con Dragowski che gli respinge la conclusione in uscita.

24′: Castrovilli è ancora fuori dal campo, Duncan si scalda con intensità.

22′: Cross dalla destra di Callejon per Castrovilli che viene anticipato da Cambiaso in extremis, altrimenti il centrocampista avrebbe segnato. Lo stesso Castrovilli è poi scivolato andando a sbattere forte contro il palo della porta. Preoccupazione per lui.

20′: Altra entrataccia a metà campo su Gonzalez e terzo ammonito nelle fila del Genoa. Questa volta sul taccuino dell’arbitro ci finisce Vanheusden.

17′: La punizione viene battuta da Biraghi che indirizza verso il palo di competenza del portiere. Sirigu si allunga in tuffo e mette in angolo.

15′: Slalom spettacolare di Gonzalez che viene steso al limite dell’area da Criscito. Ammonito anche il capitano del Genoa e interessante punizione per i gigliati.

13′: Arriva la prima ammonizione della gara ed è per Toure del Genoa che rifila un pestone a Pulgar.

12′: Il Genoa prova ad avanzare il proprio raggio d’azione, ma la difesa viola fa buona guardia.

9′: Manovra avvolgente della Fiorentina, la palla arriva sui piedi di Biraghi che fa partire una conclusione da 25 metri che termina fuori. Vlahovic stava per arrivare sul tiro del compagno, l’avesse deviato avrebbe molto probabilmente spiazzato il portiere avversario.

6′: Gara condizionata indubbiamente dalla pioggia, il terreno di gioco sta diventando più pesante e non è facile mantenere l’equilibrio.

4′: Piove forte, molto forte Genova. Nonostante le condizioni ambientali non siano facili, la Fiorentina prova a pressare alto l’avversario e fa girare la palla.

2′: Subito angolo per i viola, mischia in area risolta dai difensori del Genoa.

1′: Calcio di inizio affidato alla Fiorentina.

Alla ricerca di un’altra conferma e, perché no, anche di una certa continuità in classifica, la Fiorentina completa il suo trittico di trasferte (ben 3 nelle prime 4 giornate…) a Marassi, contro il Genoa di Ballardini che una settimana fa si è sbloccato da quota 0. Non sarà la partita di Caicedo, sempre crudele contro la squadra viola, ma quella dell’ex Badelj, mentre Italiano recupera finalmente i sudamericani anche dal primo minuto. Appuntamento alle 15 al ‘Ferraris’, agli ordini del sig. Marinelli, e Fiorentinanews.com vi offrirà la consueta diretta testuale, con lo spazio per le pagelle e le voci dei protagonisti a fine gara.