La Fiorentina fa harakiri facendosi ribaltare dal Monza e interrompendo così la striscia di risultati utili in campionato

Monza-Fiorentina 3-2 (8′ Kouame, 12′ Saponara, 26′ aut. Biraghi, 43′ Mota, 57′ Pessina rig.)

Fiorentina (4-2-3-1): Terracciano; Dodô (80′ Terzic), Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi; Amrabat (71′ Duncan), Mandragora (71′ Jovic); Kouame, Barak (60′ Castrovilli), Saponara (60′ Sottil); Cabral.

90’+6 Finisce qui la partita. La Fiorentina dopo essere andata in vantaggio di due gol si fa rimontare dal Monza nel primo tempo, per poi incassare nella ripresa il terzo gol su calcio di rigore.

90’+6 Contatto tra Marlon e Castrovilli in area del Monza, ma per l’arbitro non c’è niente.

90’+3 Giocata di Castrovilli che serve Cabral in area, ma il suo colpo di testa diventa preda di De Gregorio.

90’+1 Ammonito Rovella per fallo commesso su Sottil.

90′ Saranno 6 i minuti di recupero.

87′ Ultimi cambi per il Monza: escono Mota e Izzo, vanno in campo Valoti e Marlon.

85′ Tiro a giro tentato da Izzo che finisce alto.

84′ Palo del Monza! Caldirola sulla linea di fondo prova a rimettere il pallone in area ma c’è la deviazione di Terracciano e poi del legno.

83′ Brividi per la Fiorentina! Punizione di Ciurria scodellata in area con Cabral che rischia l’autogol deviando il pallone.

80′ Ultimo cambio per la Fiorentina: esce Dodô, tocca a Terzic.

78′ Occasione per Petagna lanciato a rete, ma la sua conclusione si stampa sulla schiena di Milenkovic.

77′ Cambio in attacco per il Monza: esce Caprari, Palladino manda in campo Petagna.

76′ Sinistro di potenza di Duncan da lontano che però si alza sopra la traversa.

74′ Destro da fuori di Castrovilli che diventa preda di Di Gregorio.

73′ Rischia il calcio di rigore Castrovilli spingendo Caprari in area.

71′ Altro doppio cambio nella Fiorentina: escono Amrabat e Mandragora, Italiano manda in campo Duncan e Jovic.

68′ Doppio cambio nel Monza: escono Pessina e Colpani, tocca a Machim e Donati.

66′ Sponda di testa di Cabral e Sottil va al tiro in porta deviato che finisce tra i guantoni di Di Gregorio.

63′ Mandragora riceve un colpo nella zona addominale da Pablo Marì, ma è un contatto fortuito e non ci sono gli estremi per il calcio di rigore.

60′ Prova a correre ai ripari Italiano: escono Barak e Saponara, vanno in campo Castrovilli e Sottil.

57′ Gol del Monza. Pessina non sbaglia dal dischetto e porta i suoi in vantaggio.

56′ Calcio di rigore per il Monza. Dany Mota va in area dopo uno scivolone di Dodô e Amrabat gli rifila un pestone rimendiando il cartellino giallo.

53′ Saponara prova a imbeccare Cabral in area ma c’è la chiusura puntuale della difesa del Monza.

50′ Che occasione per il Monza! Dany Mota serve Colpani che da solo in area non trova la porta. Difesa viola totalmente da rivedere.

47′ Non si capiscono Amrabat e Kouame, con il centrocampista viola che sbaglia il passaggio a destra per il compagno di squadra.

46′ Inizia il secondo tempo.

45’+1 Finisce qui un primo tempo a due facce, con l’iniziale dominio territoriale della Fiorentina che si era portata in vantaggio di due gol con Kouame e Saponara per poi farsi rimontare dal Monza.

45’+1 Segna Pessina sugli sviluppi di un calcio d’angolo, ma poi il gol viene annullato per un controllo di braccio del centrocampista del Monza. Fiorentina totalmente in palla in questi ultimi minuti di partita.

45′ Assegnato un minuto di recupero.

43′ Gol del Monza: lancio di Di Gregorio direttamente per Dany Mota, che evita Martinez Quarta e deposita il pallone in porta anticipando l’uscita di Terracciano.

41′ Ammonito Milenkovic per fallo commesso su Caprari.

40′ Cerca il tiro di prima in area Caprari su suggerimento di Rovella, ma l’attaccante del Monza cicca il pallone.

39′ Ammonito Barak per una trattenuta su Ciurria.

37′ Caprari elude la marcatura di Dodô e prova il tiro a giro che finisce fuori.

34′ Lancio da fondo di Milenkovic per la spizzata di testa di Kouame che innesca Cabral, ma l’attaccante viola non inquadra la porta con la sua conclusione.

32′ Il primo ammonito della gara è Carlos Augusto per fallo commesso su Dodô.

29′ Prova subito a tornare in partita la Fiorentina, ma il Monza adesso è più puntuale sulle chisure.

26′ Gol del Monza. Giocata di Caprari che evita prima Martinez Quarta e poi Dodô, poi cerca la porta con Terracciano che respinge in area su Biraghi e il pallone carambola in porta.

23′ Il Monza reclama un calcio di rigore dopo un contatto tra Martinez Quarta e Dany Mota, ma non c’è fallo da parte del difensore viola.

21′ Occasione per il Monza: Caldirola va di testa in area sugli sviluppi di un calcio d’angolo ma Terracciano gli chiude la porta in faccia!

18′ Dany Mota serve un pallone in area dove però non c’è nessuno, pallone che arriva tra le braccia di Terracciano.

15′ Dominio totale in campo da parte della Fiorentina, Monza che ancora non è entrato in partita.

12′ GOOOOOL!!! SAPONARA!!!!! Azione avviata da Dodô che salta il diretto avversario e serve Kouame, il quale pesca Saponara che a un passo dalla porta non sbaglia. 2-0 per la Fiorentina!

10′ Ci prova Cabral in rovesciata, ma c’è la deviazione di Izzo.

8′ GOOOOL!!!! KOUAME!!!! Calcio d’angolo di Biraghi e colpo di testa di Kouame che salta indisturbato realizzando l’1-0 per la Fiorentina!

6′ Perde un pallone velenosissimo Pessina, Kouame lo recupera e crossa per l’accorrente Saponara ma la difesa brianzola chiude tutto.

3′ Fase di studio tra le due squadre, con la Fiorentina un po’ sprecisa in fase di costruzione.

1′ Inizia la gara all’U-Power Stadium! Forza viola!

Dopo aver ottenuto il passaggio in semifinale di Conference League per la Fiorentina è il momento di tornare a mettere la testa sul campionato. I viola di Vincenzo Italiano saranno di scena quest’oggi in Brianza contro il Monza allenato da Raffaele Palladino, che sta ottenendo grandi risultati contro le squadre più forti è al momento al tredicesimo posto in classifica. La Fiorentina è chiamata a fare il suo dovere per continuare a risalire posizioni in Serie A dopo i due pareggi consecutivi per 1-1 contro Spezia e Atalanta.

L’appuntamento è per le ore 15:00. Dirigerà l’incontro il sig. Juan Luca Sacchi della sezione di Macerata.

