Larga vittoria per il Basilea, prossimo avversario della Fiorentina in semifinale di Conference League. Gli svizzeri hanno battuto per 4-1 in trasferta il Winterthur, ultimo in classifica in Super League.

Nel primo tempo Adam e Males hanno portato gli ospiti sul 2-0, con i padroni di casa che hanno accorciato su rigore con Ardaiz. Nella ripresa prima Amdouni e Zequiri hanno fissato il risultato sul 4-1 finale. Basilea a 42 pt al 5⁰ posto.