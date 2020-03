La Fiorentina fa mercato…via Skype. Il rinnovo virtuale di Chiesa

Il calciomercato? La Fiorentina lo sta facendo…via Skype. Anche le società di calcio si adeguano ai tempi e all’impossibilità di spostarsi. Mail, call-conference, videochiamate, chat: gli affari nei giorni del Coronavirus si fanno così.

E a proposito di affari, per l’attaccante viola, Federico Chiesa, si legge su La Nazione, dovrebbe arrivare così una sorta di rinnovo virtuale a breve proprio durante lo stop. Il tutto in attesa che il presidente Rocco Commisso, possa tornare a muoversi e si faccia nuovamente vedere a Firenze. Il viaggio che l’imprenditore avrebbe dovuto fare questa settimana, purtroppo è saltato, per cause di forza maggiore.