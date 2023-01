“La Fiorentina fa muro per Amrabat, ma su di lui ci sono anche due top club di Premier League”

Secondo quanto riportato dal giornalista spagnolo Edu Aguirre in diretta a El Chiringuito TV, non ci sarebbe solo il Barcellona su Sofyan Amrabat per queste ultime ore di mercato. Queste le sue parole: “L’Atletico Madrid ha ormai mollato la presa sul marocchino, ma su di lui rimangono ancora tre top club. C’è il Barcellona, ma al momento il trasferimento è poco probabile e ci sono due club di Premier League: il Chelsea e il Manchester United”

“I Blues hanno ceduto Jorginho all’Arsenal e Amrabat può essere il suo sostituto. La Fiorentina però non ha intenzione di cederlo. Mancano poche ore alla fine del mercato (in Spagna termina alle 23:00 ndr) e ancora tutto può succedere”