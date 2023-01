In campo la Fiorentina Femminile che in questo pomeriggio anticipa la versione maschile di Vincenzo Italiano ed è impegnata sul campo del Sassuolo. Viola avanti a metà gara per 1-0, con un gran gol su punizione di Laura Agard, arrivato al 39′. Poco dopo anche un palo colpito dalla neo arrivata svedese Hammarlund. La Fiorentina al momento raggiungerebbe la Juve al secondo posto, in attesa della sfida delle bianconere.