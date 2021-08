Esordio sfortunato, un po’ come prima squadra maschile e Primavera per la Fiorentina Femminile della nuova mister Patrizia Panico: le ragazze viola hanno perso per 2-1 all’esordio nel campionato di Serie A. Vantaggio delle neroverdi nel primo tempo con l’autogol di Kravets al 35′, poi il pareggio di Lundin al 51′ ma appena un minuto dopo il gol del definitivo vantaggio emiliano firmato dalla ex Lana Clelland.