La Fiorentina Femminile parte bene ma va sotto all’intervallo con l’Inter

Ultima gara della prima fase del campionato per la Fiorentina Femminile, impegnata in casa dell’Inter: squadra viola sotto per 2-1 all’intervallo, in una gara che la formazione di Panico aveva sbloccato al 14′ grazie a Boquete. Tra il 24′ e il 27′ però la doppietta di Chawinga che beffa la difesa viola. Fiorentina vicina ancora al gol al 39′ ma il tiro di Catena si stampa sul palo. Viola che cercheranno almeno il pari per preservare il terzo posto.