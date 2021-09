La Fiorentina Femminile perde ancora e sbaglia il rigore del pareggio: avvio di campionato da incubo per le ragazze viola

Terza sconfitta in tre giornate per la Fiorentina Femminile, che ha ceduto anche al Napoli in trasferta per 1-0: sconfitta grave per la squadra viola, su un campo dove l’anno scorso era finita addirittura 2-5. Gol decisivo segnato da Acuti all’83’ in contropiede mentre per la Fiorentina occasionissima all’85’ con un calcio di rigore calciato però sul palo da Piemonte. Viola che restano tristemente a quota 0 in fondo alla classifica.