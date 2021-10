La Fiorentina Femminile si scatena nella ripresa e travolge la Sampdoria di Cincotta: seconda vittoria viola di fila

Dopo il bel 2-2 del primo tempo, la Fiorentina Femminile ha fatto suo il match in un’altrettanto emozionante seconda frazione: successo finale per 4-2 per le ragazze di Patrizia Panico contro la Sampdoria di Antonio Cincotta. Nel primo tempo Sabatino e l’autogol di Spinelli, nella ripresa invece a segno Huchet al 70′, con un gran gol in scivolata, e Catena proprio nel recupero, a chiudere il match. Poco prima invece parata miracolosa di Schroffenegger su Fallico, decisiva quindi per il secondo successo di fila in campionato.