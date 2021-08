La Fiorentina Femminile testa la nuova maglia gialla… perdendo in amichevole contro la Roma

Ultimi test prestagionali anche per la Fiorentina Femminile, che a fine agosto inizierà il suo campionato: le ragazze di Patrizia Panico sono scese in campo con la nuova terza divisa, quella gialla con la banda orizzontale viola, molto Los Angeles Lakers style. Amichevole di livello contro la Roma, che ha prevalso per 2-0 con la doppietta dell’attaccante Glionna; per la Fiorentina un rigore sbagliato da Sabatino nel primo tempo.