La Fiorentina Femminile torna finalmente alla vittoria: segna sempre Sabatino e il black moment è alle spalle

A inizio settembre l’ultima vittoria in campionato, fino ad oggi quando la Fiorentina Femminile è tornata a conquistare i tre punti sul campo del Pink Bari. La squadra viola ha vinto per 2-0, segnando le due reti nella prima mezz’ora grazie a un colpo di testa di Quinn e ad un bel pallonetto di Sabatino. Nel mezzo anche un rigore sbagliato dalla stessa Sabatino, sempre più bomber gigliata. La squadra di Cincotta torna quindi a respirare in classifica e a guardare il vertice, ancora un po’ lontano dopo il punto raccolto nelle scorse quattro partite.

