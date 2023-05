La Fiorentina ferita e incantata da Dia, ma la Salernitana non vuole farselo sfuggire: ecco la valutazione dei campani

“Dal primo luglio Boulaye Dia sarà al 100% un giocatore della Salernitana” parola del ds della Salernitana Morgan De Sanctis. Il giocatore attualmente è in prestito dal Villarreal, ma i granata hanno la possibilità di riscattarlo a fine stagione per 12 milioni di euro. A parlarne è anche l’edizione odierna de Il Mattino Salerno, che analizza come l’investimento non è solo necessario, ma piace a tutti.

Il valore di Dia sul mercato per la società campana? Oltre ventimilioni prima di sfidare il Napoli, ma adesso siamo già a venticinque. È un avviso ai naviganti, ad esempio alla Fiorentina che lo ammira come il Sassuolo e che ieri si è inchinata tre volte al Re Mida granata.