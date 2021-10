La Fiorentina guarda all’estero, l’operazione Belotti non convince. Ma Italiano potrebbe chiedere di fare all-in su Berardi. Lo scotto di errori difficilmente rimediabili

Una sconfitta che sa di ridimensionamento, almeno per chi cullava sogni europei, o qualcosa di simile. La Fiorentina perde a Venezia, giocando un brutto primo tempo, tirando la testa fuori soltanto in dieci contro undici. Male nelle giocate, male nei singoli. La bella squadra vista nelle prime giornate di campionato non c’è stata. Sfilacciata, con poca personalità. Niente di drammatico per carità, ma un risveglio amaro, dal quinto al nono posto in classifica e con l’esigenza di ritrovare giocatori che facciano la differenza.

Un passo indietro, perché quella di Venezia poteva e doveva essere la gara delle conferme. La partita giusta per vedere e per capire quanto Italiano sia riuscito ad entrare nella testa dei calciatori, del gruppo. Gruppo rimandato e esame da rifare in questo senso.

Gli occhi, chiaramente, erano puntati su Vlahovic. Pochissimi palloni toccati, molto meglio nel finale quando ha sfiorato la rete con una gran giocata. Impegno e dedizione, quello sì, ma non può bastare. E la sensazione che la squadra abbia comunque pagato, almeno in parte, lo scotto del chiacchiericcio di queste settimane. E adesso cosa accadrà con Dusan? Gennaio si avvicina. La Fiorentina cercherà sia il sostituto di Vlahovic (difficile) che il sostituto di Kokorin (facile), magari dovendo rimandare qualcosa al prossimo giugno ma con la chiara sensazione che il prossimo mercato sarà d’attacco, in tutti i sensi. Non c’è più tempo né spazio per aspettare. Gli errori, di non far rinnovare Vlahovic prima di dargli la maglia da titolare, di non trovare un’alternativa la scorsa estate, non sono più rimediabili.

La Fiorentina, con i suoi dirigenti, sta guardando molto all’estero. La notizia che vi diamo è che, Belotti, non sembra essere la prima scelta. L’operazione non convince e forse non ha mai convinto la società viola. E, ci dicono, che come caratteristiche il granata non faccia impazzire Italiano. Che, magari, potrebbe chiedere di fare all-in su Berardi, pensando anche ad una Fiorentina senza centravanti di ruolo, come la vecchia Roma di Spalletti che preferiva tecnica, velocità, sovrapposizioni ad avere una vera punta centrale. Ma questo, appunto, è il futuro. Adesso c’è da rialzare subito la testa in campo. Perché una Fiorentina forte, che addirittura può agganciare il treno delle sette sorelle, non può perdere a Venezia in questo modo. Perché i cori a fine partita contro Vlahovic, i fischi, erano scontati. Chi fa calcio, chi conosce il calcio, sa che da oggi in poi questa situazione può diventare una vera bomba ad orologeria. E dopo il passo indietro in laguna, speriamo adesso ce ne siano due in avanti.