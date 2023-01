La Fiorentina guarda ancora in casa del Lille: ritorno di fiamma per un esterno offensivo?

Una ritorno di fiamma sul mercato per la Fiorentina? Secondo quanto scrive Alfredo Pedullà, i viola starebbero monitorando Jonathan Bamba, esterno offensivo del Lille. Il giocatore, 27 anni il prossimo marzo, ha il contratto in scadenza e potrebbe diventare un’occasione anche in vista della prossima stagione.

La Fiorentina aveva seguito Bamba già ai tempi del Saint-Etienne, nel 2018, ma poi l’operazione non andò in porto e il giocatore si accasò proprio al Lille. Dopo Ikonè, dunque, la Fiorentina valuta un altro acquisto in casa della squadra campione di Francia nel 2020/21.