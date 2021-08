La Fiorentina guarda in Ligue 1 per sostituire Lirola? Ecco il terzino che piace alla dirigenza viola

Dopo aver ceduto Pol Lirola all’OM, ​​la Fiorentina pensa a Zeki Celik, terzino destro turco classe ’97 del Lille. E’ proprio in Ligue 1 che la dirigenza viola ha trovato un potenziale candidato, dopo la cessione in Francia di Lirola. Il nome del difensore turco era già uscito negli scorsi mesi in ottica viola.

Secondo quanto raccolto da Le10sport, anche se la Fiorentina non ha ancora elaborato un’offerta concreta, l’interesse per Zeki Celik è molto intenso. Il Lille sta ascoltando e si è preparata alla possibile partenza del nazionale turco. I Mastiffs pensano a Junior Sambia ( Montpellier), per cui si sono già mossi in maniera concreta.