La Fiorentina ha anche l’occasione-cabala: interrompere un mini record della Lazio

Ci sarà da lottare anche contro la cabala domani sera al ‘Franchi’: sulla strada della Fiorentina c’è una Lazio super lanciata in campionato, reduce da tre vittorie consecutive (già record sotto la guida di Sarri) ma anche da tre clean-sheet di fila. Il miglioramento dei capitolini in questa stagione riguarda infatti in gran parte la porta e in questo senso nel mirino, scrive La Gazzetta dello Sport, c’è la Lazio di Pioli che nel 2014-15 fece filotto di 4 gare, coinvolgendo proprio una gara con la Fiorentina. Per la squadra viola uno degli avversari peggiori degli ultimi anni, una tradizione terribile da sfatare.