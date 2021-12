La Fiorentina ha anticipato le visite mediche per Ikoné: ecco perché

Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà sul proprio sito, la Fiorentina avrebbe deciso di anticipare le visite mediche di Jonathan Ikoné. L’attaccante del Lille sarà, come già detto, assente per la trasferta di stasera contro il Bordeaux per un piccolo problema alla caviglia accusato nelle ultime ore.

Proprio per gli accertamenti per il leggero infortunio il club gigliato, con il benestare del Lille, avrebbe deciso di stringere i tempi per quello che dovrebbe essere il primo colpo del mercato invernale della Fiorentina e anticipare l’appuntamento con i test fisici del francese.