“La Fiorentina ha avuto coraggio a puntare su Italiano. Il suo metodo necessita tempo, ma i risultati sono straordinari”

L’ex presidente dello Spezia Stefano Chisoli ha parlato a Radio Bruno Toscana dell’attuale allenatore della Fiorentina Vincenzo Italiano: “Ha un metodo di lavoro particolare che ha bisogno di tempo per essere assimilato, infatti mi ricordo che i primi mesi il suo Spezia fece fatica. Noi però abbiamo sempre avuto fiducia in lui e i risultati ci hanno dato ragione, è uno che prepara le partite con passione e vive di calcio. Sono contento che anche a Firenze stia facendo bene, se lo merita”.

E poi ha aggiunto: “La Fiorentina ha avuto coraggio nello scegliere italiano, investendo su un allenatore giovane ma che sta portando tante soddisfazioni. Sono rimasto molto affezionato al mister, del suo addio non so niente perché è avvenuto quando non ero più presidente. Italiano è stato determinante per lo Spezia, ci diede la consapevolezza di poter essere competitivi anche in Serie A portandoci alla salvezza”.