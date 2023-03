La Fiorentina ha avuto la certezza di poter fare il ritiro al Viola Park, ma poi? Due strade che il club potrà seguire e un’ipotesi al vaglio che sarebbe indigesta per Italiano

La Fiorentina ha avuto la garanzia: potrà fare il proprio ritiro estivo al Viola Park. Il club ha avuto la certezza di poter utilizzare il suo nuovo centro sportivo almeno nelle aree che serviranno agli allenamenti ed al pernottamento della squadra di Italiano. Un altro obiettivo è comunque quello di avere a disposizione anche le aree per gli eventi con i tifosi.

E poi? Nelle prossime settimane la Fiorentina deciderà se trascorrere l’intera estate in città o se – come sembra probabile – portare la squadra all’estero per un paio di settimane. In ballo, secondo La Nazione, c’è un ritorno a New York ed un secondo ritiro in altura come quello dello scorso anno in Austria.

La società inoltre valuterà l’ipotesi di partecipare ad alcuni tornei ad invito, sicuramente remunerativi e prestigiosi per il marchio Fiorentina, ma probabilmente più indigesti ad Italiano ed allo staff tecnico nella preparazione fisica e tattica della stagione.