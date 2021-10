La Fiorentina ha bisogno del Pulgar in versione Nazionale. E intanto il ‘duello’ per le chiavi del centrocampo viola prosegue

Dopo tre anni di pochi alti e molti bassi con la divisa della Fiorentina è arrivato il momento di affermarsi anche per il centrocampista Erick Pulgar. Il giocatore cileno ha dimostrato soltanto a tratti nella sua avventura a Firenze il potenziale che ha per poter incidere e risultare decisivo, e lo ha fatto soprattutto in occasioni da fermo, come calci d’angolo o di punizione.

Eppure, pochi giorni fa con la sua Nazionale contro il Paraguay per le Qualificazioni ai Mondiali del 2022, il giocatore ha messo a segno una prova importantissima, e i quotidiani locali lo hanno esaltato tantissimo e ha dimostrato le grandi qualità in fase di interdizione e regia che a Firenze si sono viste soltanto a tratti. E nella partita successiva contro il Venezuela ha confermato questo trend con una strepitosa doppietta.

Semplice discontinuità? Può darsi. Per questo motivo soprattutto la Fiorentina ha voluto tutelarsi in quel ruolo così fondamentale prendendo Torreira in estate. Si è quindi innescato quel sano rivalismo tra sudamericani che non può fare che da stimolo a entrambi. L’uruguaiano ha già fatto vedere di che pasta è fatto, mentre il cileno deve assolutamente farsi valere e risalire le gerarchie. Il posto nei tre a centrocampo è uno. Italiano ruota spesso i suoi giocatori, e gare giocate così ad alto livello da parte di Pulgar non possono essere passate inosservate neanche dallo stesso Italiano che, come sappiamo, sta trarre il meglio dagli uomini a disposizione, e anche con lui sarà lo stesso prima o po. Nel frattempo il “duello” tra lui e Torreira prosegue.