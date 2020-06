La Fiorentina ha bisogno di un ‘maestro’ per la panchina? La scelta più complessa per Commisso

Se pensiamo solo all’aspetto del campo, la questione della panchina è forse la più complessa in assoluto e lo è fin dall’insediamento di Commisso. Il suo primo tecnico fu Vincenzo Montella, confermato anche perché di spazio per esprimersi ne aveva avuto poco e in virtù del feeling con Pradè. Poi i brutti risultati e l’arrivo di Iachini con la funzione del medico, ufficialmente con contratto fino al 2021 ma con la possibilità di separarsi alla fine di questa strana e lunghissima stagione. Le ambizioni di Commisso porterebbero decisamente in altre direzioni ma molto dipenderà anche dalle disponibilità dei vari tecnici disponibili: l’ultima ipotesi è quella di Marco Giampaolo, soprannominato “Il Maestro” proprio per le sue doti di insegnante. Al Milan però Giampaolo ha fallito, se pur con pochissimo spazio a disposizione (appena 7 partite) ma aldilà di ciò c’è da chiedersi se alla Fiorentina serva realmente un maestro di calcio oppure un trascinatore di alta classifica e la sensazione è che il patron viola propenda decisamente per questa seconda ipotesi.

