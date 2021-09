La Fiorentina ha deciso di confermare Sottil anche se la sua cessione avrebbe potuto spalancare le porte a Berardi. E Italiano ci punta per Bergamo

Le gare di qualificazione ai prossimi Mondiali stanno creando non pochi problemi ai club, specialmente quelle che si terranno in Sud America. La Fiorentina, per esempio, si ritroverà a riavere Nicolas Gonzalez a poche ore dal match contro l’Atalanta.

Il tecnico viola, Vincenzo Italiano, pare intenzionato a dare spazio a un altro gioiello viola, Riccardo Sottil.

Su La Gazzetta dello Sport di oggi si legge che la Fiorentina ha scelto di confermarlo anche quando la sua cessione al Sassuolo avrebbe potuto spalancare le porte a Domenico Berardi.

Sottil e Vlahovic, che dovrebbero comporre l’attacco viola nel prossimo match di campionato (assieme a Callejon) si conoscono dai tempi delle giovanili. Parlano la stessa lingua calcistica e hanno uno splendido rapporto. Con la Primavera con loro in campo i gol non sono mai mancati. E Italiano spera che succeda lo stesso contro l’Atalanta.