La Fiorentina ha deciso: Sarà Terzic il vice Biraghi

La Fiorentina ha deciso di non privarsi di Aleksa Terzic nelle ultime ore di mercato. Secondo quanto riportato da Il Resto del Carlino, dopo aver riaperto al dialogo nei giorni scorsi la società viola è tornata a chiudere le porte all’Ascoli per il terzino serbo.

Dopo la sconfitta per 3-1 a Roma il club toscano pare avesse deciso di rimettere mano alla rosa, liberandolo definitivamente per prendere un elemento più esperto da affiancare a Biraghi. In tal senso, l’arrivo ad Ascoli del figlio di Joe Barone sembrava aver aperto un canale privilegiato tra le due società. Vincenzo Italiano, però, ha deciso di temporeggiare e ad oggi Terzic sembra destinato a restare alla Fiorentina.