“La Fiorentina ha fatto l’Inter a San Siro”: Italiano vince la battaglia delle intuizioni con Inzaghi

Toni funerei su La Gazzetta dello Sport odierna, dove si condanna l’Inter di Simone Inzaghi, magnificando però anche la prestazione della Fiorentina. Nel pezzo di Sebastiano Vernazza, si sottolinea come la squadra viola abbia interpretato la gara come ci si sarebbe aspettati invece dai padroni di casa: con più organizzazione e più controllo del gioco, non certo solo in ripartenza. Una sfida a distanza tra panchine che ha visto il netto successo da parte di Vincenzo Italiano, con le intuizioni del centrale-playmaker un Castrovilli mediano-regista a tutto campo. Una vittoria in sostanza meritata e di grande autorità.