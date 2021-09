La Fiorentina ha il suo nuovo Chief Scout: ecco chi è

Lo aveva annunciato Joe Barone durane la presentazione di Alvaro Odriozola, oggi sono arrivate anche le parole del nuovo Chief Scout (il responsabile del settore scouting) della Fiorentina Antonio Tramontano che sul proprio profilo Twitter ha scritto: “Onorato di essere stato nominato Chief Scout dalla Fiorentina e felice di continuare a lavorare per i prossimi anni in questo prestigioso club“.

Tramontano lavora alla Fiorentina dal 2020, ricoprendo il ruolo di match analyst. In precedenza ha fatto esperienza come allenatore nelle squadre giovanili di società dilettantistiche, con anni anche alla Salernitana e alla Juve Stabia. Per lui avventura anche al Tianjin Quanjian di Fabio Cannavaro in Cina. Quest’anno inoltre ha conseguito la qualifica di Direttore Sportivo a Coverciano.