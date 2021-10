La Fiorentina ha il suo nuovo Official Partner. Barone: “C’è la condivisione degli stessi valori”

ACF Fiorentina è lieta di annunciare la partnership con Gruppo AF, azienda esperta nel settore delle ristrutturazioni energetiche e Superbonus 110%, che per la stagione 21-22 sarà Official Partner del Club. Il brand Gruppo AF, sarà visibile sul bordocampo di tutte le gare casalinghe della Fiorentina Maschile, Femminile e Primavera maschile, nonché sul backdrop interviste in occasione delle conferenze stampa e interviste.

Lo spirito di squadra, la passione e l’innovazione sono i valori che Gruppo AF condivide con Fiorentina. La professionalità e l’attenzione al territorio capacità comuni alle due società sempre alla ricerca di nuove sfide, sono alla base di questa importante partnership. Gruppo AF dal 2013 mette la propria esperienza al servizio del cliente attraverso la competenza dei suoi professionisti. Con l’avvento delle nuove opportunità introdotte con l’Ecobonus 2020, l’azienda si è strutturata in modo tale da consentire ai propri clienti di massimizzare i benefici derivanti dalla norma senza alcun anticipo economico. Nasce così una nuova sinergia che, attraverso eventi, iniziative e attività congiunte, coinvolgerà i sostenitori del Club Viola.

“Quando un nuovo Partner entra nella Famiglia Viola non possiamo che essere felici. Il campo delle ristrutturazioni energetiche è per natura un campo fatto di innovazione, uno dei valori chiave di Fiorentina e che i nostri partner condividono da tempo con noi. Mi auguro che questa partnership segni l’inizio di un costante percorso di crescita insieme”, le parole del Direttore Generale di Fiorentina Joe Barone.