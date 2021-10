La Fiorentina ha imparato la lezione contro Roma e Inter. Contro il Napoli c’è l’occasione per compiere il salto di qualità

La Nazione oggi in edicola precisa come la Fiorentina sia chiamata a compiere un salto di qualità contro una grande squadra. L’occasione odierna contro il Napoli al ‘Franchi’ è di quelle più importanti.

Nonostante gli sprazzi di grande calcio mostrati dai viola, le gare contro Inter e Roma sono andate male per motivi differenti. Ma in entrambi i casi la squadra ha sentito odor d’impresa e sicuramente sarà servito di lezione al tecnico Vincenzo Italiano che riproverà il colpaccio contro chi, finora, ha saputo soltanto vincere.

Il Napoli arriva a questa gara con una certa prudenza nei confronti della Fiorentina. Anche perché ci sarà anche il duello delle punte tra Vlahovic e Osimhen. Il nigeriano è risultato essere un’autentica “ira di Dio” nelle ultime settimane. I viola dovranno perciò stare molto attenti a non presumere più del dovuto da sé stessi ed evitare quindi di alzare la difesa senza le coperture necessarie.