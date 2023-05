“La Fiorentina ha incassato 150 milioni dalla Juventus. I bianconeri dovrebbero essere ringraziati”

Claudio Zuliani, giornalista vicino alle vicende di casa Juventus, ha detto la sua sul caso plusvalenze e stipendi mettendo in mezzo anche la Fiorentina: “Tutti criticano la Juve, quando in realtà dovrebbero ringraziarla perché mette soldi nel calcio italiano. Il Milan con questa cosa della penalizzazione va in Champions League, la Fiorentina grazie alla Juve ha incassato 150 milioni”.