“La Fiorentina ha provato a contattare Mertens dopo lo svincolo dal Napoli. I viola stanno facendo un grande mercato, a parte l’Inter le altre sono tutte ferme”

Roberto Scarnecchia, ex centrocampista tra le tante di Roma Napoli e Milan ha parlato a Radio Sportiva di alcune tematiche inerenti al mercato viola menzionando anche il nome di un top player come Dries Mertens per l’attacco:

“Ho saputo delle visite di Mandragora con la Fiorentina, stanno anche cercando di chiudere per Dodo. So anche che il club viola ha provato a contattare Mertens dopo lo svincolo. Se questa partenza sul mercato della viola non convince cosa dovremmo dire delle altre? A parte l’Inter le altre sono tute ferme”