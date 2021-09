La Fiorentina ha scelto Sottil. Una possibilità contro l’Atalanta per ribadire quello che ha detto il mercato

In vista della partita contro l’Atalanta, per Vincenzo Italiano rimangono dubbi sull’utilizzo fin dal primo minuto soprattutto di Nico Gonzalez, un giocatore che si è già rivelato fondamentale per questa squadra. Così scalda i motori Riccardo Sottil, il classe 1999 che la Fiorentina ha controriscattato dal Cagliari in estate puntando fortemente su di lui (lo dimostra anche il mancato arrivo di un altro esterno). Italiano lo potrebbe far partire da titolare per la prima volta là davanti insieme a Vlahovic e Callejon, nel tridente anti Atalanta. La Fiorentina ha scelto Sottil, adesso potrebbe essere il momento di giocarsi la carta. A riportarlo è la Repubblica