“La Fiorentina ha sfruttato la fragilità economica della Sampdoria”. Sabiri preso a prezzo di saldo e le frecciatine genovesi

Il passaggio di Abdelhamid Samiri dalla Sampdoria alla Fiorentina è stata una delle operazioni che hanno caratterizzato l’ultima giornata di mercato e hanno provocato degli strascichi.

Frecciatine arrivate da Genova. Su Il Secolo XIX si può leggere stamani che la Fiorentina che “è una delle società più accanite in Lega contro i club in difficoltà economica, ha sfruttato la fragilità doriana per arrivare a Sabiri” e prenderlo sostanzialmente a prezzo di saldo.

2,2 milioni di euro, la cifra indicata, e senza la percentuale su una rivendita futura. I viola lasceranno il giocatore in prestito ai blucerchiati fino al termine della stagione, un po’ per scelta e un po’ per necessità legata ai posti Uefa.